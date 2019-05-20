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Происшествия

В Красноярском крае мать проломила череп трёхмесячному ребёнку

Жительница населённого пункта Берёзовский, расположенного в Красноярском крае, нанесла травмы трёхмесячному малышу, проломив теменную кость черепа и в течение двух месяцев скрывала произошедшее от врачей. Региональный СК открыл уголовное производство в отношении матери, причинившей вред здоровью ребёнка.
В Красноярском крае мать проломила череп трёхмесячному ребёнку

Согласно данным следствия, ещё в феврале текущего года 30-летняя мать не выдержала криков 3-месячного ребёнка, разозлилась и бросила его на диван, где малыш травмировал голову об деревянную перегородку. В медучреждение жительница Красноярского края обратилась лишь в апреле. У малыша диагностировали перелом теменной кости черепа и ушиб мозга.

Ребёнок был прооперирован, сейчас его состояние медики оценивают, как удовлетворительное. Мать своей вины в содеянном не отрицает, следователи возбудили уголовное производство, обвиняя её в умышленном нанесении вреда здоровью ребёнка.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 12:51


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