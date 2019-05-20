Юрий Беляев настоял на венчании с Татьяной Абрамовой
Отечественная актриса Татьяна Абрамова объяснила причины, по которым согласилась на венчание с Юрием Беляевым. Последний старше своей избранницы на 27 лет, но это не мешает паре в течение шести лет оставаться вместе.
Недавно Абрамова и Беляев побывали в студии шоу “Судьба человека”, где поговорили о личной жизни. Пара познакомилась в 2013 году и с тех пор остается вместе. После официальной свадьбы возлюбленные решили обвенчаться в одном из храмов Подмосковья, где присутствовали дети актрисы от прошлого брака. Артистка отметила, что венчание являлось обязательным условием, которое ей поставил Беляев перед свадьбой. Сама она была не против, поскольку любит актера и хочет провести с ним свою жизнь.
Юрий Беляев признается, что не может назвать причину, по которой захотел пойти на венчание, но чувствовал, что это необходимо. При этом он уверен, что первый и последний раз в жизни, когда он давал клятвы перед богом.