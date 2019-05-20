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Культура

Продюсер Виктор Дробыш высказался против двойных стандартов на «Евровидении»

Виктор Дробыш считает, что победитель «Евровидения» Дункан Лоуренс нарушил правила конкурса. Песня Arcade уже исполнялась ранее, в 2017 году. Продюсер высказался против двойных стандартов на международном песенном мероприятии.
Продюсер Виктор Дробыш высказался против двойных стандартов на «Евровидении»

Композиция впервые прозвучала два года назад, данное обстоятельство входит в противоречие с уставом «Евровидения». Вместе с тем официальные представители Европейского вещательного союза в беседе с ТАСС заявили, что видеоматериал с исполнением песни, размещенный на YouTube, не обеспечил поп-исполнителю «несправедливое преимущество». По данной причине трек допустили к состязанию. В ЕВС отметили, что в 2017 году показ на хостинге песни Arcade не был официальным, а ролик увидели всего несколько сотен пользователей.

Композитор Виктор Дробыш прокомментировал ситуацию. Сам он продвигал 16-летнюю певицу Зену из Белоруссии. За день до конкурса выяснилось, что РБ не может голосовать вследствие скандала с якобы обнародованными итоговыми результатами решения профессионального жюри.

Продюсер считает, что Белоруссию не допустили, не разобравшись в ситуации. Дробыш заявляет, что двойных стандартов быть не должно. Об этом сообщает медиа-издание Nation-news.ru.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 15:32


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