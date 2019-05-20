На видео показали обновленный Skoda Superb Scout 2020

Одним из наиболее значимых обновлений, реализованных в Skoda Superb в версии Scout, стало появление светодиодных матричных фар. На задней части авто вместо логотипа шведского бренда разместили полное название компании. Помимо этого, рестайлинговый универсал оборудован системой Coming/Leaving Home. Посредством указанной функции активируются фары и фонари, это происходит на небольшой отрезок времени после закрытия/открытия авто при помощи брелока.Решетка радиатора и бамперы у Skoda Superb Scout имеют более агрессивный вид, в салоне может появиться обновленная панель приборов. Целый перечень систем безопасности авто получит от VW Passat. На рынок России пережившая рестайлинг модель может поступить уже этой осенью.

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Автор: Марина Вебер

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