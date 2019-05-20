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Авто

На видео показали обновленный Skoda Superb Scout 2020

На просторах Сети обнародовано тизерное видео, демонстрирующее вседорожный Skoda Superb Scout 2020. Премьера обновленного универсала должна пройти уже на этой неделе, 23 мая.
На видео показали обновленный Skoda Superb Scout 2020

Одним из наиболее значимых обновлений, реализованных в Skoda Superb в версии Scout, стало появление светодиодных матричных фар. На задней части авто вместо логотипа шведского бренда разместили полное название компании. Помимо этого, рестайлинговый универсал оборудован системой Coming/Leaving Home. Посредством указанной функции активируются фары и фонари, это происходит на небольшой отрезок времени после закрытия/открытия авто при помощи брелока.

Решетка радиатора и бамперы у Skoda Superb Scout имеют более агрессивный вид, в салоне может появиться обновленная панель приборов. Целый перечень систем безопасности авто получит от VW Passat. На рынок России пережившая рестайлинг модель может поступить уже этой осенью.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:47


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