Из-за дорогих билетов Рита Дакота летела на Мальдивы эконом-классом
Отечественная певица Рита Дакота вынуждена была лететь на Мальдивы в эконом-классе. Путешествие в бизнес-классе оказалось слишком дорогим даже для бюджета артистки.
В посте на просторах Instagram Рита Дакота развернуто рассказала о своей поездке на Мальдивы, куда она отправилась с няней и дочерью Мией. Перелет в эконом-классе обошелся в 78 тысяч рублей, в то время как в “бизнесе” пришлось бы отдать до 10 тысяч евро. Компания поселилась в однокомнатной вилле стоимостью порядка 200 тысяч рублей за 7-8 дней, а с океаном их разделяет менее 20 шагов.
Рита Дакота добавила, что еду для дочери готовит самостоятельно на индукционной плите, которую взяла с собой заранее. При этом в прошлом году во время отпуска на Мальдивах певица почти все время проводила в номере и спала из-за плохой погоды, и в этот раз ей повезло больше. Удивила Дакота фолловеров и признанием в том, что в качестве “чтива” на отдыхе использует книгу по квантовой физике.