Владимир Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сообщил журналистам о его намерениях. Глава российского государства принесёт свои поздравления Зеленскому после первых успехов по урегулированию конфликта, происходящего в юго-восточном регионе Украины.Вместе с тем Песков отметил, что поздравления Владимир Владимирович Путин принесёт Зеленскому и с первыми достижениями, связанными с нормализацией взаимоотношений с РФ.

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Автор: Семен Зайцев

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