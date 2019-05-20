Владимир Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией
Владимир Владимирович Путин воздержится от поздравления Владимира Зеленского с инаугурацией. Российский президент сделает это позднее, когда новый украинский лидер достигнет первых успехов в Донбассе и во взаимоотношениях с Россией.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сообщил журналистам о его намерениях. Глава российского государства принесёт свои поздравления Зеленскому после первых успехов по урегулированию конфликта, происходящего в юго-восточном регионе Украины.
Вместе с тем Песков отметил, что поздравления Владимир Владимирович Путин принесёт Зеленскому и с первыми достижениями, связанными с нормализацией взаимоотношений с РФ.