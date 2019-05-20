Игорь Николаев показал жениха дочери Александра Серова
Игорь Николаев показал общественности жениха дочери Александра Серова Мишель. Отечественный певец выступал на свадьбе молодоженов, о чем сообщил посредством Instagram.
Недавно Игорь Николаев побывал на свадьбе Мишель Серовой и ее жениха Романа. Артист не только был гостем, но и исполнил несколько композиций, а также со сцены поздравил пару, желая ей семейного счастья. На одном из видео певец показал молодоженов танцующими медленный танец, поэтому у публики появилась возможность рассмотреть возлюбленного дочери Александра Серова, которого девушка неохотно показывала общественности прежде.
Также Николаев отметил, что звездный отец на свадьбе наследницы выглядел счастливым. Певец уверен, что Мишель Серова подарит родителю внуков и внучек, а также будет приносить ему исключительно счастье. В комментариях фолловеры присоединились к поздравлениям в адрес молодоженов.