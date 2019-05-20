Blizzard устроит бесплатную раздачу Overwatch в честь третьей годовщины

Как уточнили представители студии-разработчика, начиная с 21 мая пользователи могут бесплатно загрузить Overwatch. Продлится такая акция в течение недели, она распространяется на пользователей PlayStation 4, PC, а также Xbox One. В указанный период геймерам предложат эксклюзивные скины и танцевальные эмоции. Помимо этого, снова станет возможным приобрести многочисленные косметические предметы, входившие в коллекции прошлых лет.Помимо указанных преимуществ, на период празднования в Overwatch вернут временные тематические режимы. Ожидается, что сменять друг друга они будут каждый день.

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Lets get this party started! 🎉🎂



The Overwatch Anniversary celebration begins on May 21! pic.twitter.com/pEh1upfdIv — Overwatch (@PlayOverwatch) 18 мая 2019 г.

Автор: Марина Вебер

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