Blizzard устроит бесплатную раздачу Overwatch в честь третьей годовщины
Многопользовательский шутер Overwatch уже 21 мая отметит свою третью годовщину, на фоне чего Blizzard устраивает раздачу игры. Последняя будет доступна бесплатно на всех площадках, где представлена.
Как уточнили представители студии-разработчика, начиная с 21 мая пользователи могут бесплатно загрузить Overwatch. Продлится такая акция в течение недели, она распространяется на пользователей PlayStation 4, PC, а также Xbox One. В указанный период геймерам предложат эксклюзивные скины и танцевальные эмоции. Помимо этого, снова станет возможным приобрести многочисленные косметические предметы, входившие в коллекции прошлых лет.
Помимо указанных преимуществ, на период празднования в Overwatch вернут временные тематические режимы. Ожидается, что сменять друг друга они будут каждый день.