Mercedes выпустил самое безопасное авто в мире

Немецкий бренд Mercedes представил наиболее безопасное авто в мире. Новый концепт-кар создавался на базе Mercedes-Benz GLE, демонстрируя достижения, которые компания намерена внедрить в свои модели.
Снаружи концепт от Mercedes отличается множеством цифровых панелей, часть из них заменили заднее стекло и радиаторную решетку, аналогичная “инновация” разместилась на крыше. Посредством такого решения другие участники дорожного движения будут информироваться об остановке на дороге, также на дисплей можно вывести просьбу о помощи при возникновении поломки.
В случае неисправности можно активировать табличку с восклицательным знаком, выдвигающуюся по необходимости. Ремни безопасности смогут регулироваться при входе в поворот, а козырек обзавелся системой освещения, призванной помочь водителю сохранять концентрацию при поездках на дальние дистанции. Система Pre-Safe Impulse Rear сможет мониторить обстановку сзади и реагировать, если есть риск наезда.