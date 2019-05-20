Эксперты назвали первые признаки рака предстательной железы
Эксперты назвали несколько главных признаков рака предстательной железы, которые нельзя игнорировать. Отмечается, что в 10% случаев этот вид онкологии заканчивается смертельным исходом.
Рак предстательной железы в большинстве случаев растет очень медленно. Дискомфорт обычно не возникает, пока опухоль не будет настолько большой, что начнет давить на окружающие ткани, например уретру. Из-за отсутствия явных предупреждающих знаков регулярное обследование для мужчин в возрасте от 45 лет является единственным способом выявить рак на ранней стадии. Чем раньше обнаруживается рак, тем лучше шансы на выздоровление.
Расстройство мочевого пузыря выступает одним из главных симптомов. Это может проявляться слабой струей мочи, болями или частыми позывами к мочеиспусканию. Кровь в моче или сперме считаются предупреждающим знаком рака предстательной железы. Эти признаки могут также указывать на воспаление или инфекцию. Если в связи с половым актом возникают боли или нарушения потенции, это тоже повод посетить врача. Когда увеличенная простата нажимает на кишечник, может возникнуть боль при дефекации.