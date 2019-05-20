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Авто / Отдых

Из-за дефекта тормозной системы “АвтоВАЗ” отзывает более 32 тысяч LADA Largus

Компания “АвтоВАЗ” запустила программу отзыва более 32 тысяч экземпляров модели LADA Largus. Причиной этому послужил дефект, выявленный в тормозной системе автомобиля.
Из-за дефекта тормозной системы “АвтоВАЗ” отзывает более 32 тысяч LADA Largus

Сведения об этом подтвердили представители Росстандарта, подчеркивая, что под отзыв подпадают LADA Largus, выпущенные в период с 2017 года. В частности, в корпусе вакуумного усилителя тормозов может произойти смещение мембраны, что провоцирует повышенное усилие на педаль тормоза. Владельцы авто от “АвтоВАЗа” могут посетить любой из сервисных центров LADA, где им скажут дату выпуска вакуумного усилителя, установленного на модели.

Если возникнет такая необходимость, автовладельцам проведут замену детали, что должны делать бесплатно. Соответствующего содержания письменное уведомление начнут рассылать уже в ближайшее время. Также проверить необходимость посещения сервисного центра можно по VIN-номеру в режиме онлайн.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:07


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