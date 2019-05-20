Певицу МакSим выписали из больницы после недавнего ДТП
Менеджер российской исполнительницы МакSим Маргарита Соколова на странице в Instagram обрадовала поклонников, что певица уже находится дома, её выписали из клиники после недавнего ДТП. Также сообщила о ближайших планах, среди которых презентация нового клипа и концерты.
Соколова пишет, что все тревоги уже позади, врачи закончили курс лечения и выписали МакSим из больницы. Сейчас исполнительница нормально себя чувствует и готова приступить к работе. Уже во вторник, 21 мая, она представит новый видеоклип на песню «Абонент недоступен», далее запланирован концерт в Ташкенте, благотворительное выступление в Москве, прямой эфир на «Русском радио» и участие в музыкальном фестивале, который 1 июня пройдёт в Дюссельдорфе.
Кроме всего перечисленного, МакSим будет работать над новым треком в студии и проведёт очередную встречу с преданными фанатами, о дате и месте проведения которой обещали сообщить позже. Фолловеры пожелали любимой артистке здоровья и энергии для выполнения всего запланированного, приглашая в свои города с концертами.