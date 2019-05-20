Врач-диетолог рассказала о полезных свойствах рассола

В том случае, если выпить одну порцию рассола, это обеспечит 50-115% суточной нормы натрия, необходимого организму взрослого человека. Жидкость быстро и эффективно, заявляет специалист, снимает спазмы мышц, так как они могут появляться в ходе активных занятий спортом. Врач называет и устранение вздутия живота, наряду с этим возрастает уровень полезных бактерий, имеющихся в пищеварительном тракте.Рассол рекомендуется и для того, чтобы преодолеть похмельный синдром. Маринад насыщен различными веществами, он способен восстановить уровень электролитов. Они в свою очередь обеспечивают поддержку обмена веществ в организме, происходит нормализация уровня сахара в крови.

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Автор: Семен Зайцев

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