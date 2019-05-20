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Здоровье

В США одобрили самое дорогое лекарство в мире стоимостью от $1,2 млн

На территории США официально одобрили лекарство от спинальной мышечной амиотрофии, являющееся одним из наиболее дорогостоящих в мире. Ценник на препарат, используемый в рамках генной терапии, начинается от 1,2 млн долларов.
В США одобрили самое дорогое лекарство в мире стоимостью от $1,2 млн

Одобрение лекарство получило от FDA, его предельная стоимость может достигать внушительных 5 млн долларов. Речь идет о препарате Zolgensma, производством которого занимается фармацевтическая компания Novartis. Это второй медикамент от лечения спинальной мышечной амиотрофии, прежде же считалось, что излечить болезнь, ведущую к инвалидности, не представляется возможным. Первое средство тоже имело высокую стоимость — свыше 750 тысяч долларов.

Эксперты отмечают, что стоимость препарата может зависеть от ряда факторов, в том числе спроса на него. К примеру, лекарства от простуды покупаются часто, поэтому и имеют относительно доступный ценник, а медикаменты от редких заболеваний заметно дороже, поскольку фармацевтическим компаниям нужно окупать затраты на исследования.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:48


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