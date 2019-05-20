Дмитрий Песков ответил на заявление Владимира Зеленского о Крыме
Дмитрий Песков ответил на заявление вступившего в должность президента Владимира Зеленского о Крыме. Во время инаугурации новый глава Украины заявил о намерении вернуть полуостров.
По словам Пескова, у Кремля давно имеется окончательное мнение относительно принадлежности Крыма. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что такого вопроса не может существовать, поскольку полуостров выступает одним из регионов России. Говоря о Донбассе, политик отметил, что это проблема “внутриукраинская”, поэтому ее решением Зеленскому придется заняться самостоятельно, учитывая достигнутые в Минске договоренности.
В процессе инаугурации новоизбранный президент также официально заявил о том, что одним из его решений на новом посту станет роспуск Верховной рады. Также деятель намеревается добиться снятия с депутатов неприкосновенности.