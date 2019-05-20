Дмитрий Песков ответил на заявление Владимира Зеленского о Крыме

По словам Пескова, у Кремля давно имеется окончательное мнение относительно принадлежности Крыма. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что такого вопроса не может существовать, поскольку полуостров выступает одним из регионов России. Говоря о Донбассе, политик отметил, что это проблема “внутриукраинская”, поэтому ее решением Зеленскому придется заняться самостоятельно, учитывая достигнутые в Минске договоренности.В процессе инаугурации новоизбранный президент также официально заявил о том, что одним из его решений на новом посту станет роспуск Верховной рады. Также деятель намеревается добиться снятия с депутатов неприкосновенности.

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Автор: Марина Вебер

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