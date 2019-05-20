Эксперты выявили новые опасные последствия космических полетов
Эксперты выявили новые опасные последствия частых космических полётов с длительным пребыванием в невесомости. У всех космонавтов обнаружено увеличение желудочков в головном мозге.
Исследователи изучали влияние космического пространства, в частности невесомости, на организм человека. Изменения роста, нарушение зрения и неправильное распределение жидкостей весьма частые симптомы длительного пребывания на МКС. В этот раз эксперты решили более детально изучить, какие процессы происходят в головном мозге человека, для чего провели МРТ у 11 космонавтов. Все они в среднем находились 170 дней на орбите. Сканирование проводилось в три этапа: до полёта, сразу после возвращения на Землю и спустя семь месяцев.
Оказалось, что у всех испытуемых обнаружено увеличение желудочков мозга. В среднем этот показатель сразу после приземления составлял 11%. Даже спустя пол года размеры уменьшились на 5%. Именно это заставило учёных начать ещё более детальную проверку. Они не отрицают, что размеры желудочков у космонавтов могут больше никогда не вернуться к нормальным показателям. Чем это чревато пока неизвестно, но не исключено, что именно это вызывает нарушение зрения.