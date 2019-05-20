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Культура

Ксения Собчак заняла пост генпродюсера телеканала “Супер”

Ксения Собчак официально заняла пост генпродюсера отечественного телеканала “Супер”. Соответствующая информация приводится в сообщении “Газпром-медиа”, опубликованном 20 мая.
Ксения Собчак заняла пост генпродюсера телеканала “Супер”

Как указано в пояснении, Собчак стала одним из генпродюсеров канала и займется его программным наполнением. В частности, журналист и телеведущая должна взять на себя ответственность за развитие целого перечня проектов, выпускаемых на “Супер”. Другие подробности назначения Собчак не озвучиваются.

Сама телеведущая пока никак не комментировала ситуацию. Стоит отметить, что свое вещание телеканал ведет с начала 2018 года, преимущественно он ориентирован на трансляцию проектов собственного производства.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:38


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