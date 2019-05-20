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Кино

Звёзды "Людей Икс" Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой поделились впечатлениями от Москвы

В преддверие запланированной на 6 июня текущего года презентации в России очередной части американского фильма о супергероях «Люди Икс» Москву посетили Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой – исполнители главных ролей. Своими впечатлениями о столице они поделились в ходе проведённой пресс-конференции.
Звёзды "Людей Икс" Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой поделились впечатлениями от Москвы

Приехав в Москву шотландский актёр Джеймс МакЭвой, исполнитель роли профессора Икс или Чарльза Ксавьера – лидера Людей Икс, первым делом посетил Красную площадь, вид которой у него вызвал восторг. Джессика Честейн заинтересовалась московским метрополитеном. Американская актриса считает его одной из достопримечательностей столицы и самой красивой подземкой в мире.

Также Москву посетил режиссёр «Люди Икс: Тёмный Феникс» Саймон Дэвид Кинберг и продюсер фильма Хатч Паркер. В ходе проводимой пресс-конференции актёры много шутили и хвалили профессиональные качества друг друга. Честейн поблагодарила коллегу за помощь с «вливанием» в семью Людей Икс, назвав МакЭвоя своим гуру, подсказывающим как правильно поступить в той или иной ситуации.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 15:17


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