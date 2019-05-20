Звёзды "Людей Икс" Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой поделились впечатлениями от Москвы
В преддверие запланированной на 6 июня текущего года презентации в России очередной части американского фильма о супергероях «Люди Икс» Москву посетили Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой – исполнители главных ролей. Своими впечатлениями о столице они поделились в ходе проведённой пресс-конференции.
Приехав в Москву шотландский актёр Джеймс МакЭвой, исполнитель роли профессора Икс или Чарльза Ксавьера – лидера Людей Икс, первым делом посетил Красную площадь, вид которой у него вызвал восторг. Джессика Честейн заинтересовалась московским метрополитеном. Американская актриса считает его одной из достопримечательностей столицы и самой красивой подземкой в мире.
Также Москву посетил режиссёр «Люди Икс: Тёмный Феникс» Саймон Дэвид Кинберг и продюсер фильма Хатч Паркер. В ходе проводимой пресс-конференции актёры много шутили и хвалили профессиональные качества друг друга. Честейн поблагодарила коллегу за помощь с «вливанием» в семью Людей Икс, назвав МакЭвоя своим гуру, подсказывающим как правильно поступить в той или иной ситуации.