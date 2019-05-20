Ученые: Фруктовые соки приближают преждевременную смерть
В США ученые заявили, что фруктовые соки опаснее газированных напитков, приближая преждевременную смерть. Негативный эффект вызывается большим количеством сахара, закладываемого при их производстве.
Группа исследователей из университетов Эмори и Корнелла провела новый эксперимент, сравнив воздействие на организм здорового человека 100-процентных фруктовых соков и сладких газированных напитков, обогащенных сахаром, включая лимонад и колу. Все они, считают специалисты, увеличивают риск летального исхода. В тоже время учёные отмечают, что при употреблении «газировки» опасность ранней смерти возрастает на 11%. Специалисты акцентируют внимание на том, что у фруктовых соков негативный момент повышается на 24%. При ежедневной норме не более стакана сока, никаких опасностей для здоровья человека не возникает.
Напитки обеспечивают организм клетчаткой и витаминами, но содержание крайне полезных компонентов слишком незначительно. Свежие фрукты не рекомендуется заменять соками, так как в последних имеется значительная концентрация сахара.