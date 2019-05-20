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Общество

Жители России смогут наблюдать в небе полет МКС

У жителей России в ближайшее время появится возможность наблюдать в небе пролет МКС. Такие данные предоставляют СМИ, ссылаясь на слова представителей Московского планетария.
Жители России смогут наблюдать в небе полет МКС

Как отмечают эксперты, чтобы у россиян была возможность понаблюдать за полетом МКС, обязательным является совпадение нескольких условий. В частности, в этот период сама космическая станция должна освещаться Солнцем, а также осуществлять движение по такой траектории, на которой в состоянии отражать свет, подобно Луне. В разных точках планеты указанные факторы сходятся в различное время.

На территорией РФ МКС можно будет наблюдать в ближайшие дни после 22:00, внешне корабль будет напоминать очень яркую звезду, которая не только быстро движется, но и мерцает. Цвет при этом с белого может меняться на красно-оранжевый. Космонавты в подобные моменты с борта наблюдают за заходом солнца.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:49


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