Японский политик предложил отвоевать у России Курилы и отказался уходить в отставку
Японский политик Ходака Маруяма предложил отвоевать у России Курилы и, после критики, отказался уходить в отставку. На ней настаивали министры из правительства Японии, указавшие на явное нарушение конституции страны.
Японская конституция предусматривает полный отказ от любых военных конфликтов в мире, тем самым провозглашая себя истинно мирным государством. Именно поэтому слова депутата нижней палаты парламента Ходака Маруямы восприняли как подстрекательство и нарушение законодательства. Его сразу же известили о необходимости уйти в отставку, но политик отказался от этого.
Сам господин Маруяма отмечает, что не имел ввиду военное решение сложившейся ситуации. Он просто задал вопрос, на который можно ответить положительно или отрицательно. Также депутат не собирается покидать свой пост, так как это, по его мнению, может создать плохой прецедент.