EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Политика

Японский политик предложил отвоевать у России Курилы и отказался уходить в отставку

Японский политик Ходака Маруяма предложил отвоевать у России Курилы и, после критики, отказался уходить в отставку. На ней настаивали министры из правительства Японии, указавшие на явное нарушение конституции страны.
Японский политик предложил отвоевать у России Курилы и отказался уходить в отставку

Японская конституция предусматривает полный отказ от любых военных конфликтов в мире, тем самым провозглашая себя истинно мирным государством. Именно поэтому слова депутата нижней палаты парламента Ходака Маруямы восприняли как подстрекательство и нарушение законодательства. Его сразу же известили о необходимости уйти в отставку, но политик отказался от этого.

Сам господин Маруяма отмечает, что не имел ввиду военное решение сложившейся ситуации. Он просто задал вопрос, на который можно ответить положительно или отрицательно. Также депутат не собирается покидать свой пост, так как это, по его мнению, может создать плохой прецедент.

Читайте также: Ангела Меркель поздравила Зеленского с инаугурацией

Автор: Александров Александр
Сегодня, 16:47


Читайте также
Военный историк Юрий Кнутов рассказал об интересе Запада к
США могут извлечь из советских систем С-300 важные секреты
Эксперты рассказали, как авианосцы США могут попасть в Крым
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
Кедми назвал Россию самой неуязвимой страной мира в
Оговорка по Фрейду: На канале Коломойского новым
Основатель “Бессмертного полка” назвал “глупостью” слова
Ради обмана иностранных разведчиков в СССР показывали
В Украине заговорили об объединении православной и
Эксперты раскрыли точность ракетного комплекса “Кинжал”
Сын Меган Маркл и принца Гарри может стать и королём
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной
Добавление комментария
Последние новости
20.05, 22:29 Принц Уильям рассказал об эмоционально сложном периоде
20.05, 22:11 Наталья Подольская празднует день рождения из своей
20.05, 22:02 Из-за навязчивого поклонника Наталья Рудова пять часов
20.05, 21:25 Ученый рассказал об опасности секса между землянами и
20.05, 21:14 В дилерских центрах “АвтоВАЗа” остановлена продажа
20.05, 21:01 Сергей Соседов заподозрил “Евровидение” в накрутке
20.05, 20:39 Диабет второго типа повышает риски смертельных
20.05, 20:19 ЕВРАЗЭС: Перспективы интеграции Казахстана и России в
20.05, 20:17 В Британии стоматолог мог заразить более 500 пациентов
20.05, 20:03 Сделка о сотрудничестве Microsoft и Sony больше всего
20.05, 19:53 Фрейя Зильбер молотком разгромила квартиру Марии Шукшиной
20.05, 19:52 Алла Пугачева в отсутствие Максима Галкина устроила для
20.05, 19:48 Компания LG завершила создание гибкого дисплея для
20.05, 19:48 В США одобрили самое дорогое лекарство в мире стоимостью
20.05, 19:41 Лора Квинт прокомментировала ситуацию с победителем
20.05, 19:32 Компания Samsung представила в РФ 49-дюймовый изогнутый
20.05, 19:24 Тюменский родительский комитет требует запрета на
20.05, 19:17 Владимир Путин помиловал троих россиян и одного украинца
20.05, 19:09 Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за
20.05, 19:02 Добавки с витаминами B6 и B12 повышают риск перелома