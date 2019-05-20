Медики озвучили главные симптомы развития лейкемии
Медики рассказали о проблемах со здоровьем, которые могут свидетельствовать о развитии лейкемии. Этот вид онкологии может годами оставаться незамеченным, а запоздалая диагностика сокращает шансы на выздоровление.
Страдающие от лейкемии люди нередко испытывают постоянную усталость, также онкология может проявлять себя снижением иммунитета. Такие люди чаще болеют, что еще больше ослабляет иммунную систему. Среди других проявлений рака выделяют появление кровотечений или синяков на теле, когда для этого отсутствуют видимые причины.
Кроме этого, лейкемия способна причиной проблем с органами дыхания, у пациента может проявляться удушье и чувство кома в горле. На фоне увеличения селезенки в размерах в верхней части живота могут возникать резкие болевые ощущения, более частым явлением становятся головные боли. К другим симптомам причисляют лихорадку, а также слишком активное потоотделение в ночное время и несвойственную бледность.