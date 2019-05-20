Рената Литвинова поделилась в Instagram снимком дочери
Рената Литвинова, российская актриса театра и кино, телеведущая, на днях разместила в Instagram фото дочери Ульяны с подписью «My love». Всего за несколько минут посыпались комплименты и лайки от подписчиков.
На портретном снимке, сделанном на Кипре, девушка одета в платье изумрудного оттенка с открытыми плечами и распущенными белокурыми волосами. За пару дней около 18 тысяч пользователей Instagram оценили фото дочери. Многие подписчики писали восторженные комментарии, подчеркивая красоту Ульяны Литвиновой.
Некоторые поклонники сравнили красоту девушки со скандинавской, отметили её вабящий взгляд в камеру. Несмотря на то, что Ульяне только 17 лет, она выглядит взрослой и становится похожей на мать.
Ульяна — единственный ребенок в семьи, учится и живёт во Франции. Рената Литвинова поделилась, что старается чаще видеться с дочерью. Мама с дочкой любят проводить время за рисованием. Нередко к ним в гости заглядывают творческие личности, художники и режиссёры.