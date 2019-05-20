Ангела Меркель поздравила Зеленского с инаугурацией
Ангела Меркель передала свои поздравления по случаю инаугурации Владимира Зеленского.
Канцлер поздравила нового президента и отметила, что он вступает в должностные обязанности согласно демократическому мандату. При этом отношения стран не разрываются, продолжается тесное сотрудничество, а Берлин будет продолжать помогать Киеву. Представитель немецкого правительства Мартина Фиц передала слова Меркель. На данный момент еще неизвестно, когда точно будет встреча президента и канцлера, но её проведут в скором времени.