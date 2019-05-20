"Достойный пример для подражания": Александр Васильев оценил гардероб Равшаны Курковой
Отечественный телеведущий, коллекционер и историк моды Александр Васильев высказал своё мнение о гардеробе актрисы Равшаны Курковой. Артистка обладает прекрасным вкусом и может стать достойным примером для подражания многим российским женщинам.
Александр Васильев отметил, что Равшана Куркова всегда выбирает дорогие элегантные наряды, «не перегружая» образы большим количеством аксессуаров и украшений, поэтому выглядит женственно и достойно. Ещё одним плюсом гардероба актрисы является правильный выбор цветов и оттенков, делающих образ законченным и идеальным.
Куркова в нарядах предпочитает европейский стиль, одеваясь в одежду от модных дизайнеров, при этом в образе нет вульгарности или нарочитой эротичности. Актриса редко одевает мини, что соответствует восточным традициям, требующим от женщин скромности и сдержанности. Также Васильев похвалил лёгкий макияж Курковой, лишь подчёркивающий естественную красоту и не делающий образ «кукольным».