Ученые обнаружили новую пользу кофе для здоровья

Ученым в ходе исследований удалось установить новую пользу кофе, которая заключается в повышении подвижность мышц кишечника, а также подавлении роста бактерий. Такие выводы сделаны специалистами из США, представляющими Техасский университет.
В рамках эксперимента подопытным крысам в течение трех дней давали как обычный кофе, так и без кофеина. В это время ученые отслеживали микробный состав фекальных масс грызунов, что показало сокращение количества бактерий. Кроме того, воздействие 1,3- и 3-процентным раствором кофе на культуры кишечных микроорганизмов в чашках Петри провоцировало подавление роста вредоносных микроорганизмов.
У крыс после употребление кофе мышцы в нижних отделах толстого кишечника начали сокращаться лучше. Также напиток запускал реакцию мышц при воздействии на ткани в условиях лаборатории, схожий эффект наблюдался и в случае с кофе без кофеина. Выводы ученых предусматривают, что кофе можно использовать для лечения послеоперационного запора или при наличии кишечной непроходимости, но для более точных результатов потребуются дополнительные исследования.