В Сети появились рендеры iPhone 11

Мукул Шарма на своей странице в соцсети поделился рендерами нового смартфона от Apple.
Они сходятся с тем, что уже утекло на просторы интернета: тройной блок основной камеры, выполненный в виде квадрата, челка, присутствовавшая в ранних моделях, от которой другие производители активно отказываются. Знатоки отмечают, что смартфон, скорее всего, так и будет выглядеть, ведь в весенний период прошлых лет появлялись таковые. Поклонники бренда разделились: одни считают данный дизайн неудачным, другие же считаю челку отличительной чертой Apple.