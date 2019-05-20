В МВД разработали инициативу об изъятии автомобиля у нетрезвого водителя
Министерством внутренних дел России разработана и направлена на рассмотрение правительства инициатива, согласно которой инспекторы смогут изымать транспортные средства у находящихся за рулём водителей в состоянии алкогольного опьянения. Такая мера послужит усилению безопасности дорожного движения.
На рассмотрение и принятие на законодательном уровне российскому правительству внесена инициатива, которая в дальнейшем позволит ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения для нетрезвых водителей. Изъятие транспортного средства, предложенное в МВД, может поспособствовать снижению правонарушений, в частности, касающихся езды в состоянии алкогольного опьянения.
В ведомстве считают, новая инициатива усилит ответственность водителей на дорогах, снизит процент некоторых нарушений, аварийность, а также повысит безопасность всех участников движения.