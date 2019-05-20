Компания Samsung представила в РФ 49-дюймовый изогнутый геймерский монитор формата 32:9
В РФ вышел в продажу игровой 49-дюймовый изогнутый QLED-монитор разрешением 5120 х 1440 пикселей. Соотношение сторон составляет 32:9, имеется функция по выводу изображений из двух источников одновременно.
Устройство доступно в фирменных салонах производителя и в магазинах компаний-партнёров. Стоимость монитора составляет 109,99 тыс. рублей. Модель получила полное наименование Samsung C49RG90SSI (серия CRG9). Радиус кривизны достигает 1800 мм. Производитель утверждает, что рабочую область по площади можно сравнить с двумя 27-дюймовыми QHD-мониторами формата 16:9. Максимальная яркость составляет 1 тыс. нит при времени отклика 4 с. Частота развертки находится на уровне 120 Гц, устройство обеспечивает воспроизведение 95% цветового пространства DCI-P3.
В новом мониторе применены технологии HDR10 и AMD Radeon FreeSync 2, последняя делает невозможным эффект размытости и разрывы изображений. Имеются один порт HDMI, два разъёма DisplayPort, входы для USB 3.0 и стерео-наушников.