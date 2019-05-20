Звезда телесериала «Игра престолов» Кит Харингтон показал свою реакцию на финал
Звезда телесериала «Игра престолов» Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, показал свою реакцию на финальный эпизод. Он весьма озадачен услышанным окончанием и тяжело вздыхает в кадре.
Съёмки финального эпизода подошли к концу и многие фанаты с нетерпением ждут заключительной серии «Игры престолов». Подогревает интерес Кит Харингтон, который сыграл роль Джона Сноу и полюбился публике. Его запечатлели в перерыве между съёмок с актрисой Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт). Кто-то из съёмочной команды объясняет им что-то о заключительном эпизоде и, вероятнее всего, раскрывает подробности финала. Именно это произвело впечатление на Харингтона, который очень тяжело вздыхает. В свою очередь Кристи смотрит на человека за кадром с явным выражением страха. Что же именно рассказывал участник съёмочной команды, пока остаётся неизвестным.
Заключительные эпизоды «Игры престолов» стали самыми ужасными за всю историю сериала. Об этом свидетельствует низкий рейтинг. Многие фанаты очень беспокоятся о финале, который, исходя из их слов, имеет все шансы разочаровать.