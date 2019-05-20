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Здоровье

Учёные: Привычка сидеть ссутулившись не влияет на осанку человека

Британские и австралийские исследователи доказали, поза, в которой сидит человек, не влияет на его осанку и появление сутулости. Совет о поддержании спины в ровном состоянии, по мнению учёных, ошибочный и требует пересмотра.
Учёные: Привычка сидеть ссутулившись не влияет на осанку человека

С раннего детства практически каждый человек слышит команду держать спину прямой, чтобы не нарушать осанку. Однако последние выводы специалистов свидетельствуют о том, что привычка сидеть чуть сгорбившись не несёт вреда позвоночнику, а, напротив, помогает снизить болевые ощущения в суставах и мышцах.

Учёные говорят, положение с опущенными вниз плечами и головой не играет особой роли для осанки, однако это в том случае, если человек не сидит длительное время в одном положении без движения. Поэтому эксперты рекомендуют чередовать положение спины, переходя от ровной до ссутуленной и в обратном направлении. Также не стоит забывать о небольших разминках, расслабляющих напряжение в мышцах, устраивая короткие перерывы.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 17:39


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