Мужчина из Ангарска получит 95 тысяч рублей от страховой после падения телефона в Байкал
Мужчина из Ангарска отсудил у страховой компании 95 тыс. рублей после падения телефона в Байкал.
Горожанин в августе минувшего года случайно уронил девайс в озеро Байкал, затем обратился в страховую, посчитав, что он может получить компенсацию по договору. Однако компания решила, что смартфон был выведен из строя после падения, и не возместила убытки клиенту. Мужчина решил судиться, посчитав такие действия неправомерными. В ходе расследования было обнаружено: телефон претерпел повреждения под большим давлением воды, не подтвердилось падение или попадание влаги. В итоге все затраты, компенсацию за моральный ущерб и страховое возмещение получит истец в размере 95 тыс. рублей.