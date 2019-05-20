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Технологии

Из-за американских санкций смартфоны Huawei и Apple подорожают

Ухудшение торговых связей между США и Китаем может привести до отсутствия смартфонов Huawei и Apple в России. Из-за санкций Америки, Google прекратил сотрудничество с Huawei - это означает, что ситуация на рынке постепенно меняется.
Из-за американских санкций смартфоны Huawei и Apple подорожают


По словам Эльдара Муртазина, ведущего аналитика Mobile Research Group, цены на мобильные телефоны брендов Huawei и Apple будут повышаться. Это хорошая возможность для Xiaomi и Samsung. К примеру, Samsung уже увеличила заказы на производство смартфонов на 40%.

Пользователи Huawei смогут загружать новые приложения, но обновлений от Android получать не будут. Эльдар Муртазин отмечает, что выпуск новых моделей Huawei и Honor на операционной системе от Google не планируется. Пользователи просто не смогут установить приложения из магазинов.

Специалист заявил о радикальном изменении рынка и отсутствие монополии. По его словам, Huawei может стать новым « Google» с новой операционной системой. Какие бы санкции не принимали в CША, компания остаётся одной из лучших в своей сфере. Приблизительно 60 миллионов смартфонов Huawei продала в мире, около 8 миллионов - в России. И это только в первый квартал 2019 года.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 18:08


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