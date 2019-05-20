Виктория Дайнеко похвасталась знакомством со звездой "Людей Икс" Джеймсом МакЭвоем
Российская певица и актриса Виктория Дайнеко на странице в Instagram опубликовала небольшой видеоролик, похваставшись знакомством с шотландским актёром Джеймсом МакЭвоем. Исполнитель одной из главных ролей в американском фильме о супергероях в преддверие презентации очередной части «Людей Икс» в России недавно приехал в Москву.
Виктория Дайнеко в соцсети рассказала, что является поклонницей Джеймса МакЭвоя, поэтому не могла не познакомиться во время его визита в Москву и сфотографировалась со знаменитым профессором Икс. В представленном ролике певица за руку здоровается со знаменитостью, при этом заметно волнуясь. В подписи к публикации Дайнеко назвала себя фанатом актёра, а многочисленные подписчики поддержали певицу, написав, что смотрели все фильмы с участием МакЭвоя и ценят его несомненный талант.
Напомним, в Москве 6 июня состоится презентация фантастического супергеройского фильма режиссёра Саймона Кинберга «Люди Икс: Тёмный Феникс». В столицу прибыли исполнители главных ролей Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой, которые уже посетили некоторые достопримечательности столицы и поделились своими впечатлениями на прошедшей накануне пресс-конференции.