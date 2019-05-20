Nintendo и Microsoft выпустят совместный игровой облачный сервис
Разработчики Nintendo, при содействии компании Microsoft, выпустят свой фирменный игровой облачный сервис. В США и Японии он появится в первую очередь с последующим расширением.
После подписания контракта о сотрудничестве между Sony и Microsoft появился чёткий план по развитию совместного облачного сервиса Azure. Оказалось, что другие компании не против перенять этот опыт. Аналитик Дэвид Гибсон рассказал о планах Nintendo также воспользоваться похожим предложением и создать своё игровое облачное хранилище.
Вероятнее всего основой нового сервиса от Nintendo и Microsoft станут наработки, используемые в Azure. Точная дата выхода облачного хранилища остаётся без комментариев.