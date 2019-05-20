Виктор Дробыш намерен подать в суд из-за отстранения Беларуси от голосования на “Евровидении-2019”
Виктор Дробыш заявил о своем намерении подать в суд не Европейский вещательный союз, причиной чему стало отстранение Беларуси от участия в голосовании в рамках “Евровидения-2019”. По мнению артиста, такие действия ЕВС нанесли ущерб отношениям Минска и Москвы.
По мнению Виктора Дробыша, Беларусь не отстранили от голосования, а вынудили оглашать оценки, которые не отражали реального мнения жюри и зрителей. Кроме того, ЕВС запретил Минску в эфире упомянуть о том, что это не те баллы, что были выставлены экспертами после оценки номеров конкурсантов “Евровидения”. Добиваться “справедливости” артист намеревается через суд.
Скандал с Беларусью начался за день до финала “Евровидения”, когда СМИ “слили” баллы, выставленные участникам конкурса. В итоге было решено запретить стране выставлять оценки после заключительных выступлений. Как правило, 12 баллов на “Евровидении” Минск присуждал в пользу России.