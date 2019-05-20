Лариса Гузеева призналась в полном отсутствии топографических знаний
Телеведущая Лариса Гузеева призналась в полном отсутствии топографических знаний. Она может с лёгкостью заблудиться на незнакомой местности.
Лариса Гузеева продолжает отдыхать в Берлине и активно делится со своими фанатами различными историям с этого отдыха. Во время очередной прогулки она рассказала о сложностях в незнакомой местности. К примеру в лесу или в чужом городе ей очень легко заблудиться, так как полностью отсутствуют топографические знания.
Несмотря на такие слова, рядом с Ларисой Гузеевой в кадре присутствовали друзья и знакомые. Таким образом поклонникам не следует беспокоиться за своего кумира, так как в случае непредвиденной ситуации они всегда смогут найти нужную дорогу.