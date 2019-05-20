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Авто

Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента

В РФ может подорожать импорт праворульных автомобилей с пробегом. За месяц оформление СБКТС достигло стоимости 5-6 тыс. рублей. В мае затраты автовладельцев могут возрасти до 10 тыс. рублей из-за нового регламента.
Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента

Владельцу авто с правым расположением руля следует получить на руки свидетельство, подтверждающее безопасность колесного транспортного средства (СБКТС). После вступления в силу новых правил его стоимость может возрасти. Изменения вызваны отчасти прекращением работы в Приморье одной из трех региональных сертификационных лабораторий, влияние оказало и ужесточение требований к профильным организациям. В июле правила вновь могут измениться, считают аналитики. Речь идёт о начале применения нового ГОСТа, вступят в силу дополнительные требования Таможенного союза.

Лаборатории обязаны будут обзавестись площадками для проверки автомобилей, включая разгонные полосы. Для этого, предположительно, необходимы около 30 млн рублей. Согласно информации агентства «Автостат», в I квартале текущего года объем сегмента рынка праворульных авто с пробегом в РФ составил 131,8 млн единиц техники, это превышает на 2,7% показатели 2018 года.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 19:09


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