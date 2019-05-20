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Общество

В России против Nestle возбудили дело из-за ГМО в овсяной каше

На территории России против компании Nestle открыто административное делопроизводство, причиной чему послужило ГМО, обнаруженное в овсяной каше. Генетической модификации подвергалась присутствующая в продукте папайя.
В России против Nestle возбудили дело из-за ГМО в овсяной каше

Об административном правонарушении со стороны Nestle проинформировали представители Роспотребнадзора. Специалисты ведомства выявили в одной из производимых компанией овсяных каш быстрого приготовления ГМО, хотя сам производитель не информировал о том, что его продукт не соответствует действующим в РФ требованиям. Папайя, присутствующая в каше, не прошла в России должную регистрацию.

В виде временной меры Роспотребнадзор решил изъять продукт из оборота. Размер штрафа, который могут предъявить Nestle, достигает 30 тысяч рублей. При этом в компании отметили, что выпускаемая ими каша безопасна для употребления.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:12


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