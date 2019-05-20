Американские учёные придумали охлаждающий пластырь
Американские учёные создали пластырь, который подбирает для человека комфортную температуру. В зависимости от погодных условий, изобретение может охлаждать или согревать кожу.
Разработчики рассказали, что пластырь будет мягкий и эластичный, настроит правильную температуру, независимо от места пребывания. По мнению учёных, о таком изобретении мечтают все.
Пластырь сделан из специальных материалов, которые используют для разницы в температуре. Таким образом, устройство получает энергию от батареи. Пластырь будет удобным для каждого и сможет закрепляться в одежду.
Сейчас устройство находится только на начальной стадии разработки, но уже имеет огромные перспективы в использовании человеком, так как пластырь поможет сберечь средства, которые тратятся на электроэнергию.