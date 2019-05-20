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Наука

Американские учёные придумали охлаждающий пластырь

Американские учёные создали пластырь, который подбирает для человека комфортную температуру. В зависимости от погодных условий, изобретение может охлаждать или согревать кожу.
Американские учёные придумали охлаждающий пластырь

Разработчики рассказали, что пластырь будет мягкий и эластичный, настроит правильную температуру, независимо от места пребывания. По мнению учёных, о таком изобретении мечтают все.

Пластырь сделан из специальных материалов, которые используют для разницы в температуре. Таким образом, устройство получает энергию от батареи. Пластырь будет удобным для каждого и сможет закрепляться в одежду.

Сейчас устройство находится только на начальной стадии разработки, но уже имеет огромные перспективы в использовании человеком, так как пластырь поможет сберечь средства, которые тратятся на электроэнергию.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 18:54


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