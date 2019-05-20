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Шоу-бизнес

Актёр Гоша Куценко устал от кино и хочет посвятить жизнь музыке

Отечественный актёр театра и кино, режиссёр и исполнитель Гоша Куценко в одном из недавних интервью рассказал, что устал от кино и хотел бы больше времени уделять музыке и организованной им группе. 20 мая артист отмечает 52-й день рождения, за творческую карьеру он сыграл более сотни киногероев, собрав огромную армию фанатов, ценящих его талант и неповторимый юмор.
Актёр Гоша Куценко устал от кино и хочет посвятить жизнь музыке

На самом деле при рождении Гоша Куценко получил имя Юрий, но, как и многие артисты предпочёл взять псевдоним, который напоминает о детских годах и о матери. Начиналась карьера актёра с учёбы в Школе-студии МХАТ, куда его принял Олег Табаков, заинтересовавшийся небольшой картавостью речи будущего студента и типичным украинским акцентом. Далее была недолгая работа на театральной сцене, потом Куценко полностью погрузился в киносъёмки, играя разных героев, но всегда оригинальных и запоминающихся. Теперь же артист снимается всё реже, для фильмов нужны живые эмоции, а он их перестал чувствовать, сообщает «Teleprogramma».

В последнее время Гоша Куценко отдаёт предпочтение музыке, создав собственный музыкальный коллектив, с которым записал уже два альбома. Говоря о личной жизни, артист отмечает, что мечтает стать дедом и надеется, что вскоре 24-летняя дочь Полина, рождённая в браке с Марией Порошиной, подарит ему внука.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 17:29


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