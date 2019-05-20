Эксперты назвали негласные дорожные правила для водителей
Эксперты составили перечень негласных дорожных правил, актуальных для водителей. Благодаря их выполнению новички смогут создавать меньше спорных ситуаций во время движения.
Первое из правил касается того, что одно парковочное место должен занимать один автомобиль. Хотя это кажется очевидным, пренебрежение рекомендацией в состоянии парализовать едва ли не целую парковку. Также эксперты рекомендуют не поворачивать колеса в авто в сторону, пытаясь перед поворотом пропустить поток машин, иначе в случае столкновения можно задеть другой транспорт. Наиболее безопасной специалисты называют ту скорость, с которой движется поток.
Не стоит въезжать на перекресток, если за ним наблюдается пробка, а еще эксперты призывают не тормозить резко перед автобусами или грузовым транспортом. Не следует забывать “сигналить” фарами в случае поста ГАИ или ДТП, чтобы предупредить других автомобилистов.