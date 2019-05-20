Добавки с витаминами B6 и B12 повышают риск перелома бедра у женщин
Добавки с витаминами B6 и B12 заметно повышают риск перелома бедра у женщин пожилого возраста. Именно поэтому медики настоятельно не рекомендовали употреблять их в пищу без рекомендаций врача.
Многие женщины по всему миру употребляют биоактивные пищевые добавки без предварительной консультации со своим лечащим врачом. Учёные решили доказать, что подобное пренебрежение может серьёзно сказаться на здоровье. Они изучили показатели 76 тыс. женщин пожилого возраста, принимающих витамины B6 и B12 вместе с пищевыми добавками.
Оказалось, что у всех риск получить перелом бедра при различных травмах значительно выше. В среднем этот показатель превосходит на 47% данные тех женщин, которые вовсе не принимают никаких дополнительных витаминов.