Иосиф Пригожин опроверг слухи о выкупе контракта Егора Крида у Black Star
Иосиф Пригожин опроверг сведения о том, что он выкупил контракт Егора Крида у Black Star и заключил с ним продюсерский договор. Соответствующий пост муж Валерии опубликовал в Instagram.
В новом видео Пригожин обратился к поклонникам Егора Крида, СМИ, фанатам Black Star и подписчикам. Он призвал журналистов не “тиражировать сплетни” по поводу договоренностей между ним и артистом, а также студией Тимати. Продюсер подчеркнул, что документальных подтверждений слухов нет, а его центр не имеет отношения к тому, что происходит между Кридом и его бывшими представителями. При этом Пригожин выразил надежду, что связи певца и студии имеют “цивилизованный характер”.
Обращаясь к СМИ, деятель подчеркнул, что если они хотят получить более развернутые комментарии по этому поводу, пусть обращаются напрямую к нему, а не распространяют неправдивую информацию.