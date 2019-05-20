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В Минтруда заявили о повышении МРОТ в России

В России ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), о чем проинформировали в отечественном Минтруда. Такое заявление сделал во время съезда ФНПР глава ведомства Максим Топилин.
В Минтруда заявили о повышении МРОТ в России

По утверждениям министра, с начала 2021 года в России планируют пересмотреть корзину в большую сторону. На фоне этого также произойдет рост МРОТ. Кроме того, представитель ведомства заявил, что со своей стороны Минтруд намеревается следить за тем, как будет меняться соотношения по доходам работников бюджетной сферы.

По словам Топилина, в период до 2024 года в РФ планируют вдвое сократить число граждан, вынужденных находиться за чертой бедности. Добиться такого эффекта можно несколькими путями. Первый из них предусматривает повышение зарплаты, второй — предоставление целевой соцпомощи.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:46


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