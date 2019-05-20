Королева Великобритании Елизавета II поздравила Владимира Зеленского с инаугурацией
Правящая королева Великобритании Елизавета II прислала поздравление новоизбранному украинскому президенту и главнокомандующему Владимиру Зеленскому в день инаугурации. Сообщение о словах британского монарха появилась в официальном Twitter-аккаунте посольства страны в Украине.
Елизавета II по случаю проведения торжественной церемонии вступления в должность главой Украины и принесения клятвы гражданам страны написала о наилучших пожеланиях Зеленскому на новом посту. Также слова поздравления получены от Терезы Мэй, премьер-министра Соединённого королевства, и Ангелы Меркель, занимающей пост канцлера Германии.
Россия заявила, что Владимира Зеленского поздравят после появления первых успехов в разрешения конфликта на Донбассе и шагов по улучшению взаимоотношений между Киевом и Кремлём.