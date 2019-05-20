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Культура

Тюменский родительский комитет требует запрета на концерты рэпера Face

Тюменский родительский комитет выступил с призывом ввести запрет на проведение концертов с участием рэпера Face. В Тюмени выступление рэп-исполнителя намечено на 1 июня.
Тюменский родительский комитет требует запрета на концерты рэпера Face

Заявление с требованием запретить концерт Face появилось на сайте родкома. По мнению его представителей, композиции рэпера затрагивают преимущественно тему секса и алкоголя. Концерты рэп-исполнителя члены ТРК сравнили с “развратным зрелищем”, считая необходимым позаботиться о том, чтобы туда не попали школьники. Лучшим решением родители считают отмену мероприятия в Тюмени.

Также в родительском комитете выразили недовольство тем, что местный клуб “Байконур”, где запланировано появление Face, на регулярной основе предоставляет площадку для организации концертов “деструктивных” музыкальных коллективов. Песни последних, убеждены в ТРК, загоняют подростков в “асоциальный мир”.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:24


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