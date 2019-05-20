Владимир Путин помиловал троих россиян и одного украинца
Владимир Путин посредством нового указа помиловал троих россиян, а также одного гражданина Украины. Соответствующие распоряжения президента появились на официальном сайте правовой информации.
Как уточняется, освободить от наказания Путин решил двух мужчин и двух женщин, осужденных в разных регионах России в период с 2015 по 2018 годы. Украинца осудили по факту кражи в Москве, однако после отбывания срока он обратился с ходатайством о снятии судимости, чтобы иметь возможность посещать РФ для ухода за тяжелобольной матерью. Еще одного подсудимого помиловали на фоне серьезных проблем со здоровьем.
Другого мужчину осудили из-за убийства жены по неосторожности, причиной трагедии стало стечение обстоятельств. Освободить его просили как дети, так и представители администрации исправительного учреждения.