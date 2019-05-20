Лора Квинт прокомментировала ситуацию с победителем "Евровидения"
Композитор Лора Квинт, член российского жюри "Евровидения", разъяснила ситуацию, которая возникла с победителем. Некоторые наблюдатели предложили признать недействительными результаты музыкального конкурса.
Дункан Лоуренс исполнял победную Arcade ещё в 2017 году. Согласно правилам "Евровидения", конкурсную песню нельзя исполнять публично до определённого времени. Лора Квинт объяснила, что за эти 3 года музыкант доработал и изменил песню. По законодательству об авторских правах это уже разные композиции.
До участия в музыкальном конкурсе блогер Келвин Байер наткнулся в YouTube на ролик с Дункан Лоуренсом. Исполнение песни, по правилам "Евровидения", должно было произойти не раньше 1 сентября 2018 года. Но так как это была студенческая вечеринка, Дункан Лоуренс не нарушил правил конкурса. К тому же, участник должен предупредить организаторов, что песня оказалась в свободном доступе в социальных сетях. Дункан Лоуренса допустили до "Евровидения", а значит у него не должно возникнуть сложностей.
Также Воутер Харди, продюсер победителя, поделился, что к песни Arcade было написано около сотни разных версий и композиция никогда не предоставлялась для коммерческого использования.