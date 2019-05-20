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Технологии

Компания LG завершила создание гибкого дисплея для портативных компьютеров

Компания LG завершила работу над созданием гибкого дисплея, новинка предназначена для использования в портативных компьютерах. Эксперты предполагают, что подразделение LG Display уже имеет реальный серийный образец, а не прототип.
Компания LG завершила создание гибкого дисплея для портативных компьютеров

Согласно сообщениям сетевых источников, производитель электроники готовится к началу производства нового изделия, его станут устанавливать в компактные ноутбуки следующего поколения. Устройство представляет собой панель размером 13,3 дюйма по диагонали. Экран складывается вовнутрь, это позволяет создавать конструкции в виде планшетов-трансформеров или ноутбуков в нестандартном исполнении. Новинку могут выпустить в 2020 году, информация об этом подтверждена Канг Ин-бйонгом, занимающим пост технического директора подразделения. По его словам, гибкие складные экраны практически готовы для продажи, на данной стадии их можно использовать в коммерческих целях.

В настоящее время всё зависит от производителей периферийного оборудования. В компании отметили, что гибкие экраны для смартфонов конструктивно являются более сложными, чем такие же дисплеи для планшетов или ноутбуков.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 19:48


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